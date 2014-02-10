Форма поиска по сайту

10 февраля 2014, 11:36

Самые большие самолеты в мире смогут летать в России с 2015 года

В России появится самый большой самолет в мире

Первым российским авиаперевозчиком, выполняющим рейсы на самом большом самолете в мире - двухпалубном Airbus А380,- станет компания "Трансаэро", которая заказала у авиастроителей первые 4 машины. Ожидается, что первый самолет поступит в парк "Трансаэро" осенью следующего года.

Это связано с ежегодным увеличением пассажиропотока, который начался после кризиса 2008 года, когда бизнесмены стали пересаживаться со своих безнес-джетов в первый класс самолетов, пояснил в эфире радио "Москва FM" главный редактор портала AVIA RU Network Роман Гусаров.

"В России из года в год мы наблюдаем рост пассажиропотока, в среднем - на 15%. Желающих улететь достаточно, чтобы заполнять такие двухпалубные самолеты", - сказал он.

В самолете будет 648 мест: 12 кресел первого класса "Империал", 24 кресла в бизнес-классе и 612 кресел в экономическом классе. Летать он будет в Бангкок, Пхукет, Доминикану, Дубай и Барселону, а также во Владивосток и Хабаровск.

Самолет А380 вышел на воздушные линии в октябре 2007 года. Свой первый рейс на территорию России лайнер совершил в октябре 2009 года по пути на авиасалон в Сеул.

