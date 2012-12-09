Пропавший вертолет мог приземлиться в Солнечногорском районе

Фото: ИТАР-ТАСС

Пропавший частный вертолет "Робинсон" Р-44, вылетевший из Тверской области в Подмосковье, находится, скорее всего, в Солнечногорском районе Московской области.

"Последний сигнал мобильного телефона, принадлежащего пилоту вертолета, был зафиксирован в Солнечногорском районе Подмосковья. Скорее всего, там вертолет и находится. В предполагаемый район поиска уже выдвинулись несколько поисково-спасательных групп и вертолетов", - сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах региона.

Источник уточнил, что вертолет совершал несанкционированный полет. "Разрешения на полет никто не давал. Пилот не регистрировал свой полет ни в спасательных, ни в авиационных службах", - добавил он.

По информации источника, за штурвалом вертолета находился бизнесмен Федор Царев.

"По предварительным данным, за штурвалом был бизнесмен Федор Царев. Ранее он неоднократно заявлял о себе неординарными поступками, связанными с авиацией, среди которых приземление на детские площадки и в других непредназначенных местах", – добавил представитель правоохранительных органов.

Напомним, как ранее сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области, связь с экипажем частного вертолета "Робинсон" пропала в 23.40. Вертолет взлетел в 17.30 и должен был приземлиться в деревне Озерецкое Дмитровского района Московской области (примерное расстояние 80 км). Срабатывания аварийного маяка вертолета зафиксировано не было.

На борту находились 3 человека.