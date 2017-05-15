Форма поиска по сайту

15 мая 2017, 20:36

Транспорт

Самолет МС-21 готовят к летным испытаниям

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Специалисты Иркутского авиационного завода начали готовить самолет МС-21-300-0001 к летным испытания, сообщает пресс-служба корпорации "Иркут".

"В рамках подготовки к первому полету ведутся проверки систем самолета, идет отработка наземных запусков маршевой и вспомогательной силовой установки, выполняются рулежки и пробежки на аэродроме завода", – говорится в заявлении.

Подготовка к началу летных испытаний идет по утвержденному графику.

4 мая сборочный цех покинул первый пригодный для перелетов экземпляр самолета МС-21. После испытаний Росавиация должна выдать самолету сертификат, и тогда начнется серийное производство. Всего заказано 175 машин, 50 из которых в конце 2018 – начале 2019 года получит "Аэрофлот".

Семейство пассажирских ближне-среднемагистральных лайнеров МС-21 является основным гражданским проектом "Иркута".

Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180–200 мест. Также предполагается запуск производства МС-21-200 вместимостью 150 мест и МС-21-400, вмещающего более 200 пассажиров.

