24 декабря 2012, 05:50

Происшествия

Почти 5 тысяч жителей Подмосковья ночью остались без тепла

В подмосковной деревне Тарасково без тепла остались 5 тысяч человек

Сегодня ночью почти пять тысяч человек остались без тепла из-за аварии на котельной в Наро-Фоминском районе Московской области.

По данным подмосковного главка МЧС, котельная в деревне Тарасково остановилась в понедельник в 0.39 по местному времени. Без тепло- и энергоснабжения остался 31 жилой дом, где проживают 4700 человек. Температура воздуха в районе ЧП составляла -23,3 градуса.

В 1.27 котельную в Тарасково запустили по резервной схеме, а спустя менее одного часа (2.14), ее работа полностью была восстановлена.

авария чп

