LIVE: лекция Александра Кушнира о Сергее Курехина (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

9 июля в Центре документального кино в Музее Москвы состоится лекция-ретроспектива к 20-летию со дня смерти музыканта и композитора Сергея Курехина.

Однажды Сергей предложил идеологу будущего лейбла Solyd Records Андрею Гаврилову записать музыкальный диск, который каждый раз, когда вставляешь его в дисковод, начинает звучать по-новому. Теперь, спустя двадцать лет, любая попытка осмыслить вклад экспериментатора Курехина в культуру становится революционным, каждый раз невероятным звучанием. Сергей сумел увлечь и объединить своими опытами абсолютно разных музыкантов из петербургского и московского кругов.

На лекции выступит автор книги "Безумная механика русского рока" Александр Кушнир и расскажет о феномене Капитана, покажет неизвестные широкой общественности видеозаписи его перформансов. Также в разговоре о гении авангарда 80-х примут участие:



музыкант Александр Липницкий;

журналист и культуролог ("Звуки МУ"), издатель музыки Курехина Андрей Гаврилов (Solyd Records);

издатель книги "Сергей Курехин. Безумная механика русского рока";

генеральный директор "Бертельсманн Москау" Денис Веселов.

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 9 июля в 15:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 9 июля, 15:00

Где смотреть: Мослекторий



