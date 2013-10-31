Четыре столичных рынка выставят на повторный аукцион до конца года

Столичные власти до конца года выставят на аукцион четыре рынка. С молотка уйдут Даниловский, Лефортовский, Кунцевский и Велозаводской рынки.

Аукцион станет повторным, так как в первый раз объекты оказались не востребованы. На этот раз стоимость лотов решили снизить.

"Бизнесмены считают, что мы дорого оцениваем свои объекты. Никто не решился вложить 7 миллиардов за 4 этих рынка. В данный момент мы решили ее понизить до 4-4,5 миллиардов рублей", - сообщил журналистам замглавы департамента городского имущества Владимир Погребенко.

Стоимость различных лотов варьируется. Так, цена Лефортовского рынка – около 600 миллионов рублей, а Велозаводского – более 2 миллиардов. Причина в том, что последний расположен на ТТК, а первый – далеко за его пределами.

К слову, сносить рынки не планируют.