Управделами президента продаст с аукциона имущество в Новой Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Управление делами президента намерено выставить на аукцион имущество оздоровительного комплекса "Бор", расположенного в Новой Москве. Всего с молотка планируется пустить 92 объекта движимого и недвижимого имущества.

Среди лотов: дачи, спальные корпуса, водонапорная башня, насосные станции, гаражи, котельные, прачечные, дороги, кабельные сети, ограждение территории, насосы, компрессоры, шкафы и электрооборудование. Все они находятся в поселке Пахра Троицкого административного округа, сообщается на сайте управделами президента.

Аукцион планируется провести 28 мая в Домодедово. Начальная цена имущества составляет почти 630 миллионов рублей.