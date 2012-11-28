Форма поиска по сайту

28 ноября 2012, 17:25

Архив Тарковского продан за 1,3 млн фунтов стерлингов

Андрей Тарковский. Фото: ИТАР-ТАСС

Архив кинорежиссера Андрея Тарковского продан на аукционе Sotheby's за 1,3 миллиона фунтов стерлингов представителю Ивановской области.

"В результате аукциона уникальное национальное наследие режиссера было продано за 1 млн 300 тыс. фунтов стерлингов. В торгах участвовало 22 представителя, но к финишной прямой вышли участник от Ивановской области, известный режиссер Ларс фон Триер и один неизвестный коллекционер", – передает пресс-служба правительства Ивановской области слова губернатора области Михаила Меня.

Средства на приобретение архива выделили общественные организации и крупные бизнесмены, в том числе партнеры Международного кинофестиваля имени Тарковского "Зеркало".

Архив будет передан в дом-музей режиссера в город Юрьевец, подчеркивается в тексте.

Андрей Тарковский – выдающийся советский кинорежиссер и сценарист, автор фильмов "Андрей Рублев", "Солярис", "Иваново детство", "Сталкер" и многих других.

аукционы Андрей Тарковский

