Город выставил на торги дореволюционное здание в Хамовниках

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Власти Москвы выставили на аукцион дореволюционное трехэтажное здание в Хамовниках. Заявки для участия в торгах принимаются до 14 сентября, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Начальная цена лота составляет 232,4 миллиона рублей. "Нежилой отдельно стоящий объект площадью 622,6 квадратных метров расположен на земельном участке площадью почти 2 тысячи квадратных метров по адресу Пожарский переулок, владение 5/12, строение 1", - отметили в пресс-службе.

Согласно заключению комитета по культурному наследию, победитель аукциона должен будет воссоздать главный фасад здания. На данный момент оно находится в аварийном состоянии и подлежит реконструкции со сносом конструктивных элементов.

Электронный аукцион состоится 17 сентября.

Ранее сообщалось, что в столице выставят на торги Доходный дом Кекушевой, а также ряд других объектов культурного наследия.