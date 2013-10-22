Форма поиска по сайту

22 октября 2013, 18:30

Экономика

Столичные власти выставили на торги ОАО "Царицыно"

Фото: ИТАР-ТАСС

14 ноября в Москве состоится аукцион по приватизации принадлежащих городу акций.

На торги планируется выставить 6 объектов, среди которых 15% акций производителя мясопродуктов ОАО "Царицыно" - начальная цена лота составит 523 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении департамента по конкурентной политике.

Также на аукционе разыграют 100% акций ОАО "Бытовые услуги "Заря" (204,7 миллиона рублей), 46,6% ОАО "Бейкерс" (9,2 миллиона рублей), 100% ОАО "Московская аптека" (800 миллионов рублей), 98% ОАО "ЭНПИ" (321 миллион рублей) и 100% ОАО "Фабрика-химчистка №2" (119,9 миллиона рублей).

