Акварели Гитлера продали на аукционе почти за 400 тысяч евро

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

14 акварелей предположительно работы Адольфа Гитлера продали на аукционе в Нюрнберге за 391 тысячу евро, сообщает BBC.

Самым дорогим из представленных оказался рисунок замка Нойшвайнштайн – инвестор из Китая отдал за него 100 тысяч евро. Имена покупателей раскрывать не стали.

Добавим, что Нюрнбергский аукционный дом уже не впервые выставляет на торги картины Гитлера. Эксперты при этом оценивают художественную ценность крайне низко.

До того как Гитлер стал политиком, он мечтал стать художником. За свою жизнь он создал около трех тысяч произведений, основную часть которых составляли карандашные рисунки.

Пропаганда нацизма в Германии, как и во многих странах, запрещена, однако закон не препятствует продаже картин Гитлера, так как они не содержат запрещенных символов.