20 марта 2014, 19:52

Экономика

Три московских предприятия уйдут с молотка 17 апреля

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице прошло 20 марта роуд-шоу, на котором вниманию инвесторов представили три акционерных общества: "Московский Трубозаготовительный комбинат", "Экспериментальное строительство" и "Зеленоградское ремонтно-строительное управление". С молотка предприятия уйдут 17 апреля, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

Активами "Московского Трубозаготовительного завода" заинтересовались пятнадцать инвесторов. До 26 марта им нужно будет подтвердить свое желание купить уставной капитал предприятия, подав заявку на участие в предстоящем аукционе.

Напомним, что ранее с молотка ушли акционерные общества "МОЭК" и "Гравснаб". Их продажа принесла городу более 100 миллиардов рублей.

"Московский трубозаготовительный комбинат" основан в 1984 году. Предприятие производит защитные антикоррозионные полимерные, балластные и теплоизоляционные покрытия на стальные и полимерные трубы для газовых и нефтяных трубопроводов, водопроводных и канализационных сетей.

ОАО "Экспериментальное строительство" было образовано в 1996 году на базе бывшего треста "Мосспецмонолит". "Зеленоградское ремонтно-строительное управление" занимается капитальным и текущим ремонтом жилищного фонда, объектов здравоохранения и социально-культурного назначения.

