Yahoo! выставила свои основные активы на аукцион

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Американская интернет-компания Yahoo! выставила на аукцион свои основные активы. Среди них почтовый сервис Yahoo Mail, новостной агрегатор Yahoo News и поисковик Yahoo, сообщает агентство Reuters.

Акционеры компании настаивали на этом решении с конца прошлого года. Кроме того, в их требования входило смещение руководства компании, в лице гендиректора Мариссы Майер.

Последние несколько лет в Yahoo! наблюдаются финансовые проблемы. Убыток компании в прошлом году составил 4,3 миллиарда долларов. В 2014 году прибыль компании составила 7,5 миллиарда.

Для решения этих проблем в компании создали антикризисный комитет, который поможет решить как финансовые, так и стратегические проблемы.

Yahoo! была основана в 1994 году. Поисковая система этой компании является одной из самых популярных в мире.