Инвесторам представят участки под капитальное строительство в САО

Фото: ИТАР-ТАСС

18 сентября в префектуре СВАО инвесторам представят земельные участки и объекты нежилого фонда, выставленные на торги по аренде и приватизации. Роуд-шоу организовано департаментом по конкурентной политике.

Три земельных участка в Северном округе сдаются в аренду под капитальное строительство.

Первый из них расположен в Ижорском проезде, владение 13-15, там планируют построить шиномонтаж. Участок на улице Маршала Федоренко, владение 12 сдается под строительство офисно-торгового комплекса. На участке на улице Дубки, владение 15 инвестор должен будет построить детский сад.

Кроме того, инвесторам представят 10 объектов нежилого фонда для приватизации.

Они расположены по адресам:

Дубининская улица, дом 43;

Бескудниковский бульвар, дом 48, корпус 4;

Ангарская улица, дом 65, корпус 2;

Дмитровское шоссе дом 115, корпус 1

Лихоборские Бугры, дом 12 (по этому адресу расположены 3 объекта);

Новомихайловский проезд, дом 7А;

Малый песчаный переулок, дом 2;

улица Зорге, дом 20.

Кроме того, в рамках роуд-шоу будут представлены 13 объектов нежилой недвижимости, предназначенных для аренды. Они расположены по адресам:

