Инвесторам представят участки под капитальное строительство в САО

18 сентября в префектуре СВАО инвесторам представят земельные участки и объекты нежилого фонда, выставленные на торги по аренде и приватизации. Роуд-шоу организовано департаментом по конкурентной политике.
Три земельных участка в Северном округе сдаются в аренду под капитальное строительство.
Первый из них расположен в Ижорском проезде, владение 13-15, там планируют построить шиномонтаж. Участок на улице Маршала Федоренко, владение 12 сдается под строительство офисно-торгового комплекса. На участке на улице Дубки, владение 15 инвестор должен будет построить детский сад.
Кроме того, инвесторам представят 10 объектов нежилого фонда для приватизации.
Они расположены по адресам:
- Дубининская улица, дом 43;
- Бескудниковский бульвар, дом 48, корпус 4;
- Ангарская улица, дом 65, корпус 2;
- Дмитровское шоссе дом 115, корпус 1
- Лихоборские Бугры, дом 12 (по этому адресу расположены 3 объекта);
- Новомихайловский проезд, дом 7А;
- Малый песчаный переулок, дом 2;
- улица Зорге, дом 20.
Кроме того, в рамках роуд-шоу будут представлены 13 объектов нежилой недвижимости, предназначенных для аренды. Они расположены по адресам:
- 5-я улица Ямского Поля дом 23, корпус 1;
- улица Расковой, дом 12;
- Дмитровское шоссе, дом 111;
- Коровинское шоссе, дом 9, корпус 2;
- Михайловская улица, дом 24;
- улица Генерала Рычагова, дом 23/11;
- Петровско-Разумовский проезд, дом 16;
- 1-я Хуторская улица, дом 2, корпус 1;
- улица Сальвадора Альенде, дом 4, корпус 1;
- Новопесчаная улица, дом 23, корпус 6;
- Новопесчаная улица, дом 26;
- улица Панфилова, дом 10;
- улица Дыбенко, дом 32, корпус 1.
