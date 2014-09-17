Форма поиска по сайту

17 сентября 2014, 19:03

Экономика

Инвесторам представят участки под капитальное строительство в САО

Фото: ИТАР-ТАСС

18 сентября в префектуре СВАО инвесторам представят земельные участки и объекты нежилого фонда, выставленные на торги по аренде и приватизации. Роуд-шоу организовано департаментом по конкурентной политике.

Три земельных участка в Северном округе сдаются в аренду под капитальное строительство.

Первый из них расположен в Ижорском проезде, владение 13-15, там планируют построить шиномонтаж. Участок на улице Маршала Федоренко, владение 12 сдается под строительство офисно-торгового комплекса. На участке на улице Дубки, владение 15 инвестор должен будет построить детский сад.

Кроме того, инвесторам представят 10 объектов нежилого фонда для приватизации.

Они расположены по адресам:

  • Дубининская улица, дом 43;
  • Бескудниковский бульвар, дом 48, корпус 4;
  • Ангарская улица, дом 65, корпус 2;
  • Дмитровское шоссе дом 115, корпус 1
  • Лихоборские Бугры, дом 12 (по этому адресу расположены 3 объекта);
  • Новомихайловский проезд, дом 7А;
  • Малый песчаный переулок, дом 2;
  • улица Зорге, дом 20.

Кроме того, в рамках роуд-шоу будут представлены 13 объектов нежилой недвижимости, предназначенных для аренды. Они расположены по адресам:

  • 5-я улица Ямского Поля дом 23, корпус 1;
  • улица Расковой, дом 12;
  • Дмитровское шоссе, дом 111;
  • Коровинское шоссе, дом 9, корпус 2;
  • Михайловская улица, дом 24;
  • улица Генерала Рычагова, дом 23/11;
  • Петровско-Разумовский проезд, дом 16;
  • 1-я Хуторская улица, дом 2, корпус 1;
  • улица Сальвадора Альенде, дом 4, корпус 1;
  • Новопесчаная улица, дом 23, корпус 6;
  • Новопесчаная улица, дом 26;
  • улица Панфилова, дом 10;
  • улица Дыбенко, дом 32, корпус 1.

