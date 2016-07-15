В Москве появятся вендинговые автоматы с молочной продукцией

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В восьми столичных округах состоялись первые 22 электронных аукциона за право торговли через автоматы "Молоко, молочная продукция", сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

В аукционах приняли участие 52 претендента. Стартовая цена составляла от 1,6 тысячи до 2 тысяч рублей в зависимости от локации. В итоге торгов эта стоимость выросла на 25 процентов.

Предприниматели торговались за право размещения НТО (нестационарный торговый объект) на земельном участке площадью 4 квадратных метра. Срок договора составит пять лет.

Победителям торгов приобретут торговый автомат для автоматизированной продажи молока и упакованных молочных продуктов.

В начале месяца 18 компаний получили право торговли в 58 городских киосках на электронных торгах. Самым популярным киоском со специализацией "Овощи и фрукты" стал объект в районе Москворечье-Сабурово – превышение стартовой цены составило 350 процентов.

Наиболее привлекательным для предпринимателей киоском со специализацией "Цветы" оказался объект с локацией в районе Братеево на юге Москвы. В борьбе за него участники торгов повысили стартовую цену на 440 процентов.