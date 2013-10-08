Московские власти продали на аукционе четыре городских помещения

Столичные власти продали на аукционе четыре городских помещения

Столичные власти провели аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности города. На торги было выставлено 4 лота.

Первым был продан объект площадью 16,9 кв. метров, находящийся по адресу Белозерская улица, 19 по начальной цене - 1 млн 370 тысяч рублей. Начальная цена (10 млн 800 тысяч рублей) сохранилась и у следующего лота - помещения площадью 121 кв. метр на улице Шарикоподшипниковской, дом 6/14.

Финальня сумма за помещение площадью 133,9 кв. метров в доме 31, корпус 1 на проспекте Шокальского выросла с 12 млн 900 тысяч рублей до 16 млн 125 тысяч.

Последним разыгрывался объект площадью 95,3 кв. метра на Ленинском проспекте, дом 41/2. Начальная цена была заявлена в размере 18 млн 100 тысяч рублей. В итоге победителю придется заплатить 64 млн 255 тысяч рублей.