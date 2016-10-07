Форма поиска по сайту

07 октября 2016, 11:47

Экономика

Коллекция снимков Андрея Тарковского ушла с аукциона за 80 тысяч долларов

Фото: facebook.com/A.TarkovskyOfficial

Серия фотографий, сделанных на Polaroid режиссером Андреем Тарковским, ушли с молотка на аукционе Bonhams в Лондоне за 63,75 тысяч фунтов стерлингов (79,2 тысячи долларов США). Об этом сообщает сайт Bonhams.

Уникальная коллекция изображений впервые была представлена на аукционе: проданы два лота из девяти фотографий за 32,5 тыс. фунтов (40,4 тыс. долларов) и за 31,25 тыс. фунтов стерлингов (38,86 тысяч долларов). Фотографии, снятые в конце 70-х – начале 80-х годов, подставляют собой кадры со съемок фильма "Ностальгия", включают портреты жены режиссера – Ларисы Тарковской, виды поселка Мясной Рязанской области.

Андрей Тарковский, автор фильмов "Солярис", "Андрей Рублев", "Сталкер", "Иваново детство" начал снимать на фотоаппарат Polaroid в 1977 году в Москве и, по мнению окружающих, был в восторге от возможности немедленного проявления изображения. Итальянский поэт, писатель и сценарист Тонино Гуэрра вспоминал, как в 1977 году на его свадебную церемонию в Москве Тарковский пришел с камерой Polaroid.

