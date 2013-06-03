Аттракционы Москвы: колесо обозрения, Air race и "Ниагара"

Фото: ИТАР-ТАСС

С мая в столице начали работать около 365 аттракционов: колесо обозрения, скалодромы, волна для серфинга, качели. К радости любителей острых ощущений список этот можно продолжать еще очень долго. М24.ru выяснил, где работают самые экстремальные аттракционы, какова максимальная и минимальная цена билетов, а также, кто отвечает за безопасность отдыхающих.

Гигантское колесо обозрения на ВДНХ

Самое большое в Москве колесо обозрения находится на территории ВДНХ. Установлено оно было к 850-летию города в 1997 году. Высота сооружения достигает 73 метра, а скорость оборота колеса – 7 минут. Любоваться городскими пейзажами можно как в застекленных кабинках, так и в открытых. Колесо устойчиво к порывам ветра до 40 метров в секунду и к землетрясению, сила которого – до 9 баллов.

Кстати, в этом году в Москве будет работать только четыре колеса обозрения из восьми. Помимо колеса на ВДНХ речь идет о двух аттракционах в Измайловском парке и одном – в парке "Сокольники".

"Башня свободного падения"



Это масштабное сооружение также можно найти на ВДНХ. Вокруг высокой башни (52 метра) расположены сидения. Сначала платформа поднимается вверх, а затем резко летит вниз. На аттракцион пускаются лица, достигшие 14 лет.

"Марс"

Аттракцион на ВДНХ представляет собой качели, по форме напоминающие большой корабль. В несколько рядов здесь расположены сидения. Раскачиваясь, корабль делает два оборота в 360 градусов. При этом сидящие внутри висят вниз головой в течение нескольких секунд. Билеты продают тем, кто уже достиг 14-летия. Стоимость сеанса – 200 рублей.

"Аэролифт"

К слову, ВДНХ – рекордсмен по количеству необычных аттракционов, собранных на одной площадке в Москве. Например, советуем вам попробовать "Аэролифт". Это большой воздушный шар, который закреплен стальными тросами. Под шаром есть место для пассажиров. После запуска шара 18 человек на высоте 150 метров буквально парят в воздухе. Продолжительность сеанса 15 минут.

Фото: ИТАР-ТАСС

"Кондор"

Этот аттракцион расположен в парке имени Горького. Каждый желающий всего за 150 рублей может взмыть в воздух и затем любоваться городом с высоты птичьего полета. "Кондор" предназначен для всей семьи.

"Ниагара"

Аттракцион на территории ЦПКиО имени Горького позволяет почувствовать себя смелым покорителем водных просторов. Покорять Ниагару вам предложат на бревнах. Если не боитесь промокнуть до нитки, скорее покупайте билет. Он обойдется вам в 200 рублей.

Аквапарк "Фэнтези"

Аквапарк расположен на Люблинской улице. Здесь работают пять горок – "Барракуда", "Фэнтэзи", "Табоган", "Морской скат" и "Камикадзе". Также можно искупаться в бассейне "Лагуна". Для детей открыты горки, "Лягушатник" и старинный корабль "Виктория". Взрослый билет обойдется в сумму от 670 до 970 рублей. Детский – от 370 до 570 рублей. Дети до 4-х лет могут пройти бесплатно.



Новые аттракционы

Около 20 новых аттракционов появится летом в парке "Сокольники". Объекты начнут монтировать в ближайшее время. В парке установят итальянский аттракцион Air race или "Мертвая петля". Он заработает уже в начале июня. Почти такой же аттракцион стоит в Центральном парке Нью-Йорка.

За рубежом Air race считается одним из самых популярных аттракционов. Посетители получают возможность ощутить на собственном опыте "бочку" - фигуру высшего пилотажа, при которой самолет вращается на 360 градусов, а пилот испытывает серьезные перегрузки.

Фото: ИТАР-ТАСС

Всего в "Сокольниках" появится 24 новых аттракциона. Все они будут на одной площадке рядом с песочной аллеей. Полных монтаж должен завершиться к концу июля - началу августа.

Кроме того, в Москве появится два скейт-парка, скалодром и новинка для парков – волна для серфинга.

Стоимость билетов

В этом сезоне цена билета на аттракцион в различных московских парках будет варьироваться от 25 до 150 рублей. Самые бюджетные развлечения москвичам предлагают парк "Кузьминки" и Филевский парк: их таксы составляют 25 и 30 рублей соответственно. Сразу четыре площадки: Сокольники, Перово, Измайловский и Лианозовский парки - предлагают прокатиться на аттракционе за 50 рублей. В 60 рублей обойдется билет в Бабушкинском парке, в 100 - в Северном Тушино, Царицыно и парке Победы. Ну а самым дорогим развлечением станет поход на ВВЦ или в парк Горького - здесь билет на аттракцион стоит не меньше 150 рублей.

Опасность

Около четверти аттракционов в парках Москвы признаны непригодными. Статус "Эксплуатация не допускается" уже получили 50 из 410 объектов. В список ненадежных аттракционов попали 11 объектов в парке "Сокольники", среди которых "Пеликановый кот", "Санта Клаус" и "Поросята", а также "Клоун" и "Рыбка" в Измайловском парке, "Веселые горки" в Лианозовском парке, "Поезд-Цирк" и "Дилижанс поезд" в зоопарке и ряд других аттракционов в Кузьминках, Останкино, Северном Тушино и других зонах.

Всего же в мае, перед открытием сезона, после проверки Гостехкомиссии одобрение получили 750 конструкций. Их местоположение можно узнать на портале "Электронный атлас".