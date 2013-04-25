В Планетарии открывается астрономическая площадка

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 мая в Московском планетарии после осенне-зимнего периода начинает сезон астрономическая площадка "Парк неба". Экскурсия под открытым небом расскажет о современных и древних астрономических приборах, истории телескопических наблюдений, а также научит ориентированию по сторонам горизонта, солнцу и звездам.

Кроме того, посетители увидят настоящий спускаемый аппарат космического корабля "Восток 3KA-2", сообщает пресс-служба планетария.

На территории "Парка неба" находится обсерватория, где можно наблюдать за Солнцем, солнечными протуберанцами и солнечными пятнами.

"Парк неба" будет работать каждый день, кроме вторника, с 11.50 до 20.00. В выходные и праздники - с 11.50 до 21.00. Обсерватория будет работать ежедневно, кроме вторника, с 11.00 до 18.00. Экскурсии проводятся каждый час.