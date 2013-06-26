"Вечерка": Дачная амнистия может стать лазейкой для нелегалов

Фото: ИТАР-ТАСС

Дачная амнистия может стать лазейкой для нелегалов

Вчера правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект документа, согласно которому российские граждане смогут прописаться в индивидуальных жилых домах на садовых и дачных участках. Этот законопроект предлагает заменить понятие "жилое строение" понятием "индивидуальный жилой дом", которое уже используется в российском законодательстве. Иными словами, отстроенный когда-то самовольно загородный домик приобретает статус полноценного жилья.

Город примет участников газового саммита

В Москве 1-2 июля пройдет второй по счету саммит участников Форума стран — экспортеров газа, ФСЭГ. Первый проводился в 2011 году в столице Катара Дохе, где и расположена штаб-квартира этой организации. 1 июля пройдет газовый форум с участием глав государств, правительств и министров энергетики стран-экспортеров. В этот же день состоятся скачки на приз российского президента. Представители московских компаний планируют выставить на них своих жеребцов. Во второй день, 2 июля, планируются двусторонние переговоры — президент России Владимир Путин собирается провести несколько встреч со своими иностранными коллегами.

Асфальт поливают чаще, чтобы он не плавился

Коммунальщики начали поливать столичные улицы каждые два часа, сообщили вчера в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Согласно регламенту во время жары охлаждать асфальт почаще необходимо, чтобы избежать его деформирования.

Другие статьи газеты "Вечерняя Москва"