Фабрика виртуальных звезд: видеосервису YouTubе исполняется 9 лет

Ровно 9 лет назад, в феврале 2005 года, заработал самый популярный в мире видеосервис - YouTube. За время его существования там были размещены миллиарды роликов, а некоторые пользователи стали настоящими звездами. Cамые одиозные персонажи российского YouTube рассказали M24.ru о своем пути к успеху.

Карина Бурда. Живая кукла

Путь к успеху у карагандинской уроженки Карины начался в 2006 году, когда она завела дневник на популярной у девочек-подростков блог-платформе LiveInternet. Но настоящая популярность пришла к ней, после того, как она освоила YouTube. Облаченная во все оттенки розового со своими неповторимыми интонациями и суждениями Карина доводит понятие "гламур" до абсурда. Осознанно или нет - для зрителя это остается загадкой.

Карина Бурда. Фото с личной страницы ВКонтакте

"Моя карьера началась с того, что я завела интернет-дневник, где ассоциировала себя с живой куклой Барби и описывала свою жизнь и мировоззрение", - рассказала она M24.ru.

Девушка признается, что изначально не была нацелена на популярность и высокие рейтинги, а просто писала дневник, как это делают миллионы.

"Но неожиданно у дневника стало появляться все больше и больше читателей, и в дальнейшем я уже намеренно "раскручивала" образ куклы Барби, потому что поняла, что людям это нравится", - говорит Карина.

"Что касается YouTube, то поначалу я выкладывала здесь ролики, рассказывающие о моей повседневной жизни. Например, о том, как я меряю платья или репетирую танцы вокруг шеста, который стоял у меня в комнате. Затем я стала вести свой видеоблог, в котором говорила о волнующих меня вещах, например, о шоу-бизнесе, где трудно пробиться молодым талантам.

По словам Карины, секрет ее успеха состоит в том, что она верит в себя, в свою мечту и любит свое дело.

Гоген Солнцев. Заложник интернета

Выпускник ГИТИСа Гоген Солнцев проснулся знаменитым после своего выступления в программе "Пусть говорят" весной 2011 года. В ходе жаркой дискуссии Гоген с непередаваемой мимикой выкрикнул слово "Адвокат!". Запись этого эпизода попала в интернет. Ролик мгновенно стал хитом на YouTube, его просмотрели более 2 миллионов человек, а "демотиваторы" со знаменитым кадром заполнили социальные сети. В интервью M24.ru актер признается, что не рассчитывал на такую популярность.

"Адвокат!!!". Изображение с личной страницы ВКонтакте Гогена Солнцева

"До интернет-славы у меня было одно выступление в два месяца, а когда случился этот бум, я стал давать концерты через день. Мне пришлось стать заложником своей медийности, потому что когда ты исчезаешь из поля зрения на какое-то время, тебя моментально забывают. Чтобы оставаться на плаву, нужно постоянно подогревать к себе интерес, в том числе и в интернете. Ведь именно там сидит та самая аудитория, которая приходит на концерты", - объясняет артист.

Гоген Солнцев. То самое видео

Мнение эксперта Звездой YouTube сегодня может стать любой человек, даже если он известен только у себя в районе. Главная "фишка" продвижения ролика: снять самое смешное видео, прописать правильно теги, и раскидать это минимум на 50 сайтов с видеоресурсами или в социальных сетях. Через сутки можно проверять насколько интересен ролик. Если за три дня нет 100 тысяч просмотров, то это "выхлоп в никуда". Звездой YouTube сегодня может стать любой человек, даже если он известен только у себя в районе. Главная "фишка" продвижения ролика: снять самое смешное видео, прописать правильно теги, и раскидать это минимум на 50 сайтов с видеоресурсами или в социальных сетях. Через сутки можно проверять насколько интересен ролик. Если за три дня нет 100 тысяч просмотров, то это "выхлоп в никуда". Главный принцип раскрутки в Сети: чем ярче в кадре человек, тем интереснее видео. Каждому, продвигающему себя в интернете, можно посоветовать придумать неординарный образ, концепцию проекта, разработанную со стилистами или самостоятельно. Отследить подобных "звезд", чтобы не стать чьей-то тенью. И уже на основе всего этого раскручивать ролики, снимать новые, комментировать любые события, быть в центре внимания на вечеринках. За месяц можно взорвать интернет своей неординарностью. Сегодня интернет-звезды появляются как грибы, после дождя. Но для того чтобы не стать "однодневкой", надо что-то делать и развиваться. В связи с Олимпиадой в Сочи сейчас очень популярны ролики со спортсменами. Отличился Евгений Плющенко, появилась новая звезда - Юлия Липницкая. Самые ажиотажные фото, ролики и обсуждения - все связано с Олимпиадой. Но это пройдет, когда закончатся сами Игры. Поэтому, для большого рейтинга и популярности надо придумывать все новые и новые поводы. Часто у "долгоиграющих" интернет-звезд есть актерский талант, он сам пиарщик, сам анализирует ситуацию вокруг и чувствует, что надо зрителю. А иногда "интернет-прорывами" становятся случайно, благодаря единственному ролику, но такая популярность недолговечна и затухает через пару месяцев.

Ирина Полуянова PR-менеджер, продюсер

По словам Гогена, сейчас ему становится мало концертной деятельности, и он открыл свою актерскую школу, где вместе с другими педагогами учит студентов театральному мастерству. Кроме того, он пишет автобиографическую книгу с рабочим названием "Имидж наперегонки со временем". "Когда книга будет закончена я, как заложник интернета, первым делом сообщу об этом в Сети", - говорит актер.

Алена Пискун. Девочка-скандал

Алена Пискун. Фото с личной страницы ВКонтакте

Алена Пискун стала известна два года назад после своего участия в шоу "Давай поженимся!" на Первом канале. Девушка с необычной внешностью и более чем эпатажным поведением сразу привлекла внимание интернет-общественности. На YouTube появились записи самых ярких моментов программы, где Алена вела себя на грани и за гранью фола. Ролики набрали более миллиона просмотров.

Новый виток популярности Алены тоже был связан со скандалом. Прошлым летом певица и ее друзья устроили непристойную фотосессию на Мамаевом кургане и были обвинены в осквернении монумента. Затем девушка привлекла внимание СМИ, когда ее облили едкой жидкостью в одном из московских кафе. По основной версии, это была месть оскорбленных ее поведением в Волгограде. Сейчас девушка выступает с концертами в клубах.

Алена Пискун

"Стать известной у меня получилось случайно. Изначально цели раскрутиться я не ставила. Мои ролики на YouTube стали популярны благодаря моим поклонникам", - объяснила она M24.ru

Тем, кто хочет добиться успеха Алена посоветовала никого не слушать и всегда следовать только своему мнению. О своих дальнейших планах девушка сказала уклончиво: "Это пока секрет, но я расту."

Группа "Герои". Из YouTube - на ТВ

Российский бой-бэнд "Герои" с самого начала продвигал себя в Сети. О создании группы было объявлено в Twitter, а первый свой клип ребята представили на YouTube, а только затем попали на телевидение и в радиоэфир.

Группа "Герои". Фото: www.geroigroup.ru

"Интернет сыграл важную но не решающую роль, - говорит исполнительный продюсер группы Наталья Осошник. - Фактически весь процесс продвижения занял у нас три года. При этом мы не пользовались ни накрутками, ни какими-то другими популярными в интернет-среде методами. Мы кропотливо от песни к песне, от клипа к клипу приобретали все большую аудиторию.

"Герои" - "Пока мы молоды"

По ее словам, несмотря на свою известность участники команды продолжают вести жизнь обычных людей: учатся в вузах, ездят в метро, ходят по улицам. "Никакой гламурности я у них не замечаю", - говорит продюсер.

Григорий Медведев, Александр Горностаев