Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта 2013, 15:25

Политика

Минобороны увеличит количество призывников этой весной на 13 тысяч

Фото: ИТАР-ТАСС

Минобороны России намерено призвать на армейскую службу 153,2 тысячи молодых людей в ходе весеннего призыва 2013 года, заявил замначальника Генштаба генерал-полковник Василий Смирнов.

Между тем по итогам осеннего призыва прошлого года в войска было отправлено 140 тысяч человек, передает РИА Новости.

Замначальника Генштаба не уточнил, чем обусловлено увеличение количества призывников, однако отметил, что 153 тысячи человек будет достаточно, чтобы поддерживать воинские части в состоянии боевой готовности.

Кроме того, по словам Смирнова, количество контрактников, которые в текущем году будут служить в Минобороны, составит 241 тысячу человек.

Напомним, весенний призыв в России пройдет с 1 апреля по 15 июля.

армия призыв оборона

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика