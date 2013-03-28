Минобороны увеличит количество призывников этой весной на 13 тысяч

Фото: ИТАР-ТАСС

Минобороны России намерено призвать на армейскую службу 153,2 тысячи молодых людей в ходе весеннего призыва 2013 года, заявил замначальника Генштаба генерал-полковник Василий Смирнов.

Между тем по итогам осеннего призыва прошлого года в войска было отправлено 140 тысяч человек, передает РИА Новости.

Замначальника Генштаба не уточнил, чем обусловлено увеличение количества призывников, однако отметил, что 153 тысячи человек будет достаточно, чтобы поддерживать воинские части в состоянии боевой готовности.

Кроме того, по словам Смирнова, количество контрактников, которые в текущем году будут служить в Минобороны, составит 241 тысячу человек.

Напомним, весенний призыв в России пройдет с 1 апреля по 15 июля.