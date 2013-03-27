148 консультационных пунктов для призывников откроются в апреле

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 апреля по всей России откроется 148 консультационных пунктов для призывников. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления надзора Главной военной прокуратуры генерал-майор юстиции Александр Никитин.

По его словам, призывники и их родители смогут обратиться в консультационные пункты за разъяснениями по вопросам призыва и прохождения военной службы, а также сообщить о нарушениях закона со стороны работников военных комиссариатов. Кроме того, можно будет обратиться на сайт Главной военной прокуратуры и на "горячую линию".

Никитин отметил, что сейчас основные нарушения в ходе призывной кампании связаны с тем, что на службу в армию берут молодых людей, которые имеют отсрочку от службы или не могут быть призваны по состоянию здоровья. В прошлом году в Москве, после выявления данных нарушений, 47 человек вернулись домой.

Как ранее сообщал M24.ru, на сборном и призывных пунктах города улучшат медицинское оборудование. Медосмотру будет уделено самое пристальное внимание, чтобы в армию попадали только здоровые люди.

Напомним, весенний призыв начнется 1 апреля и продлится три с половиной месяца, до 15 июля.