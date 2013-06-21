Уклонистам от армии закрыли путь на госслужбу

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтениях законопроект, закрывающий путь на госслужбу для уклонистов.

Сейчас граждане, не служившие в армии и не имевшие законных отсрочек, зачисляются в запас в 27 лет. Им будет выдаваться соответствующее заключение призывной комиссии о том, что они не прошли военную службу, не имея на то законных оснований.

Кроме того, согласно закону, если уклонист уже является гражданским служащим, он не сможет продолжать такую работу.

В Госдуме уверены, что закон будет способствовать формированию в обществе негативного отношения к тем, кто пытается избежать исполнения воинской обязанности.

Поправки вступят в силу с 1 января 2014 года.