В Израиле объявлена мобилизация

Фото: ИТАР-ТАСС

Министр обороны Израиля Эхуд Барак издал приказ о мобилизации 30 тысяч резервистов. Этот шаг вызван значительным обострением противостояния между находящимися в секторе Газа вооруженными структурами ХАМАС и армией Израиля, передает ИТАР-ТАСС.

До сих пор действия израильских военных сводились к дистанционным ударам по целям в секторе Газа с земли, воздуха и моря, однако ввиду объявленной мобилизации не исключено, что в анклав впервые за четыре года могут быть введены войска.

Как сообщает РИА Новости, наблюдатели отмечают, что переброска войск уже началась - к границе сектора Газа стягивается пехота и бронетехника.

В минувшую среду ВВС Израиля нанесли по территории сектора авиаудар, в результате которого был убит лидер военизированного крыла ХАМАС Ахмад аль-Джабари. В ответ палестинские боевики выпустили по южным районам Израиля около 300 ракет. Жертвами обстрелов стали 3 человека, более 40 человек обратились за медпомощью.

В четверг вечером впервые с начала 1990-х годов ракета взорвалась на юге Тель-Авива, и впервые более чем за 20 лет в городе сработала сирена воздушной тревоги.

Напомним, в прошлый раз Израиль вводил войска в сектор Газа зимой 2008 года. Операция "Литой свинец" унесла жизни более 1 тысячи палестинцев.