Открылись горячие линии по вопросам весенного призыва в армию

Фото: M24.ru/Лидия Широнина

В столице заработали горячие линии по вопросам весеннего призыва в российскую армию. Они будут функционировать до 31 июля.

Так, позвонить можно в столичную мэрию по телефону 8 (495) 679-19-26 или на горячую линию Совета родителей военнослужащих города Москвы по номеру 8 (495) 676-97-57 в рабочие дни с 9 утра до 6 вечера, в предвыходные и праздничные дни - с 09.00 до 17.00.

Ранее M24.ru сообщало, что столичных призывников будут искать через социальные сети. Сотрудники районных комиссий начнут также через соцсети рассылать уклонистам сообщения с напоминанием, что они должны явиться в военкомат.

Напомним, во время весеннего призыва в армию планируют отправить 150 тысяч человек. По данным отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Москвы, в осенний призыв 2014 года в армию было призвано более шесть тысяч москвичей, в весенний - еще шесть тысяч.

В прошлом году на весеннем призыве в Минобороны насчитали 4,3 тысячи уклонившихся от службы по всей России. В 2013 их было 5,2 тысячи. То есть в целом их количество по стране сократилось на 20%.

Отметим, весенний призыв в армию проходит с 1 апреля по 15 июля. Медицинские комиссии в военкоматах начинают работу 1 марта. Призывникам сначала нужно пройти медкомиссию весеннего призыва в феврале-марте. Затем в апреле их призывают на военную службу, прибыть на которую они должны к 1 июля.

К призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет. Молодой человек, получивший повестку из военкомата, должен пройти годовую службу в армии. В противном случае его могут признать уклонистом и наказать по статье 328 УК РФ "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы".

За нарушение этой статьи предусмотрены наказания: штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до двух лет.