Талантливые студенты смогут служить в "научных ротах"

В армии появятся "научные роты"

В российской армии могут появиться "научные роты". В их составе способные студенты под руководством военных преподавателей будут выполнять научно-технические работы в интересах Министерства обороны.

Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу на встрече с учащимися и преподавателями Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана.

"Мы рассматриваем возможность создания подразделений, которым придумали пока рабочее название - "научные роты" по примеру спортивных рот. В них будут служить талантливые ребята, которые, не покидая университетских стен, будут вместе с преподавателями выполнять те работы, которые нужны Минобороны", - заявил Шойгу.

Он уточнил, что власти готовы финансировать научно-исследовательские и конструкторские работы, но вправе ожидать от студентов конкретных результатов.