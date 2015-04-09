В Москве создан центр по вопросам призыва в армию

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

На период весенней призывной кампании 2015 года в столице создан консультативно-правовой центр по вопросам призыва на военную и альтернативную гражданскую службу.

В обязанности центра входит разъяснение действующего законодательства в области военной службы призывникам и их семьям, реагирование на нарушения воинского законодательства и злоупотребления со стороны должностных лиц военных комиссариатов.

К работе этого центра привлекаются представители юридических служб или призывных отделений районных отделов московского военкомата, медицинские специалисты призывных комиссий районов Москвы.

Обратиться в Консультативно-правовой центр по вопросам призыва вы можете круглосуточно по адресу: Хорошевское шоссе, дом 38 "Д", строение 2, (Московская военная прокуратура) или по телефонам: 8-499-195-05-10, 8-495-693-59-49.

В России начался весенний призыв в армию

Напомним, весенний призыв на военную службу начался 1 апреля, в армию планируется отправить около 150 тысяч молодых людей.

Призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет, прибыть в армию они должны к 1 июля. Уклонистам может грозить уголовное наказание по статье "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы" штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до двух лет.

Отметим, что 2014 году в армию было призвано более 12 тысяч москвичей. При этом в прошлом году в ходе весеннего призыва в Минобороны насчитали 4,3 тысячи уклонившихся от службы по всей России, в 2013 их было 5,2 тысячи.

Ранее M24.ru сообщало, что столичных призывников будут искать через социальные сети. Сотрудники районных комиссий начнут также через соцсети рассылать уклонистам сообщения с напоминанием, что они должны явиться в военкомат.