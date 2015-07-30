Форма поиска по сайту

30 июля 2015, 16:19

Культура

LIVE: Сергей Кузнецов о наследии классика авангарда Константина Мельникова

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

3 августа в Еврейском музее и центре толерантности состоится встреча с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым, посвященная 125-летию классика авангарда Константина Мельникова.

3 августа 1890 года родился Константин Мельников — художник, педагог и заслуженный архитектор РСФСР, признанный мастер авангарда в архитектуре 1923-1933 годов. Архитектор проектировал клубы, гаражи и здания общественного значения. Еврейский музей разместился в одном из произведений автора — Бахметьевском гараже. На мероприятии обсудят творчество Мельникова, его главные постройки, проблемы нынешнего архитектурного образования и многое другое.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 3 августа в 19.30
  • Что: обсуждение творчества Константина Мельникова
  • Кто: Сергей Кузнецов
  • Кому смотреть: будущим архитекторам

