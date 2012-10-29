Москомархитектура объявила конкурс на проект планировки Якиманки

Фото: ИТАР-ТАСС

Москомархитектура объявила конкурс на проект планировки территории площадью 18 гектаров в районе Якиманки. Проект должен установить границы территорий общего пользования и объектов капстроительства. Цена контракта – 7,23 миллиона рублей.

Территория ограничена с севера Софийской набережной, с востока Большим Москворецким мостом, с юга Болотной улицей, с юго-востока Болотной набережной, а с юго-запада улицей Серафимовича.

Участок находится в границах заповедной территории ансамбля Московского Кремля и в охранной зоне объектов культурного наследия. На территории расположены территории городская усадьба Харитоненко, Церковь Софии, "Товарищество "Эйнем", сквер на Болотной площади, комплекс зданий Мариинского женского училища, городская усадьба Рахманова, доходное владение Виноградова и другие объекты культурного наследия.

Заявки на конкурс принимаются до 26 ноября, а итоги конкурса планируется подвести 3 декабря 2012 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.