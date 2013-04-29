В "Москве-Сити" появится новое здание с пешеходной улицей

Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня стали известны результаты конкурса архитектурных концепций комплекса "Империя Тауэр" в составе "Москвы-Сити". В конкурсе победило архитектурное бюро UNK PROJECT, которое предложило построить здание с диагональным пешеходным проходом.

"Перед нами стояла задача при жестких требованиях заказчика (создание административных помещений и парковочных мест) органично включить здание в сложившееся окружение и решить вопрос его использования", – рассказал М24.ru руководитель бюро UNK project Юлий Борисов.

В итоге архитекторы спроектировали огромную пешеходную улицу, которая пройдет по диагонали здания – от набережной Москвы-реки вглубь комплекса. Таким образом, новое четырнадцатиэтажное здание "Москвы-Сити" будет состоять из двух частей – в одной расположатся административные здания с ресторанами, кафе и магазинами, а в другой – парковки. Юлий Борисов отмечает, что при таком решении инвестор получит необходимую площадь здания, а горожане – пешеходную зону.

Архитектор рассказал, что в отделке здания будет использовано стекло и облицовка под камень. Он отмечает, что эти материалы придадут созвучие новому объекту с комплексом "Москва-Сити". Нижняя часть здания будет более тяжелая, а к верху оно будет растворяться в воздухе, добавил Борисов.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов надеется, что новое здание повысит качество застройки "Москвы-Сити". "Комплекс Москва-Сити должен получить хорошую, разнообразную архитектуру", – подчеркнул он. В свою очередь генеральный директор компании-застройщика Дмитрий Чертковский оценил стоимость строительства многофункционального комплекса примерно в 100 миллионов долларов.

Второе место в конкурсе было присуждено мастерской "Проект Меганом", а третье – ADM ARCHITECTS.

Напомним, в конце февраля Москомархитектура объявила конкурс архитектурных концепций многофункционального комплекса "Империя Тауэр - вторая очередь" на территории делового центра "Москва-Сити". На закрытый конкурс приглашены шесть московских архитектурных мастерских – UNK project, "А-Б студия", АБ "Цимайло, Ляшенко и партнеры", архитектурная группа "ДНК", мастерская "Проект Меганом" и ADM ARCHITECTS.

Софья Кондрашина