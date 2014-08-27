По московским меркам: Древнейший храм столицы

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Древнейшим православным собором столицы, не считая перестроенные памятники архитектуры в составе комплекса Московского Кремля, принято считать Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря. Поскольку каменных гражданских зданий в начале XV века практически не строили, по некоторым версиям Спасский собор является и самым старым зданием Москвы вообще. Мимо него проходил путь в Золотую Орду, а затем - вглубь России: в Нижний Новгород, Урал и Сибирь.

Спасо-Андроников монастырь был основан в далеком 1357 году, но через 11 лет деревянное здание монастырского собора пострадало из-за пожара. Тогда была выстроена новая церковь из тонкого кирпича, называвшегося в то время плинфой. Этому зданию не суждено было сохраниться до наших дней, однако от него остались белокаменные барельефы с изображением растений и животных в архаичной стилистике. В 20-х годах XV столетия Спасский собор был вновь перестроен и обрел облик, в котором москвичи и гости города привыкли видеть храм сегодня. В росписи собора участвовали такие знаменитые иконописцы, как Андрей Рублев и Даниил Черный.

Фото: ИТАР-ТАСС

Впоследствии архитектурный облик церкви претерпевал существенные изменения: сначала зданию потребовалось восстановление после разрушений Отечественной войны 1812 года, затем были перестроены паперти, созданы два придела, совершены переделки внутри здания. В 60-х годах прошлого столетия по специальному проекту, показавшему ценность Спасского собора, который чуть было не снесли, здание полностью реконструировали.

Надо отметить, что в рейтинге древнейших сооружений Москвы отдельно также отмечают Успенский собор Московского Кремля, построенный в 1475-1479 годах – как старейший полностью сохранившийся храм (и здание) города.

Что до остального мира, один из старейших христианских храмов был обнаружен несколько лет назад в пещере под церковью святого Георгия, которая находится вблизи города Рихаб в Иордании. По словам археологов, храм был устроен здесь в период с 33 по 70 год н.э. Здесь совершали свои богослужения первые христиане, скрываясь от преследований со стороны Римской империи.

Если рассматривать все мировые религиозные сооружения, то одними из самых древних считаются Храмы Джгантии на Мальте: время возникновения одного из местных храмовых комплексов датируется 3600 годом до н.э. В Книге рекордов Гиннесса эти святилища обозначены как самые древние сооружения на Земле.