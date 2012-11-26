Книги в архитектуре и архитектуру из книг можно увидеть в ЦДХ

На территории Центрального Дома Художника, в павильоне "Периптер", открылась выставка "Книгострой". Она посвящена опыту проектирования зданий для книг и книгам в архитектуре.

Авторы выставки – городской проект "Книги в парках" и АРХИWOOD – пытаются переосмыслить роль книги в современном мире. Книга, уверены они, становится частью городского организма и возвращает себе место в системе социальной коммуникации. Книжные точки возникают на пляжах, в аэропортах, на остановках общественного транспорта – там, где у человека есть время на чтение.

Фото: Софья Кондрашина

На выставке можно увидеть проекты библиотек, книгообменников, организованных в телефонных будках и даже в дуплах деревья, а также здания, фасады которых образуют книги. У выставки есть свой манифест: "Оставим в стороне вопрос, умирает ли книга. Мы все равно никогда не согласимся с этим. Как и с тем, что сами когда-нибудь умрем. Это несогласие – основополагающий фактор эволюции. И метаморфозы книги как нельзя лучше доказывают нам, что уменьшение материальной составляющей совсем не означает смерти. Один из самых наглядных примеров – изменение пространства вокруг книги. Каждый уважающий себя город обзаводится новой библиотекой. Книга выходит на улицы – в парки, на площади, во дворы. Она активно ищет новые места обитания – подальше от кассовых аппаратов, поближе к потенциальным читателям".

И если раньше книга являлась только образом для создания зданий (известные "дома-книжки" Нового Арбата), то теперь книги используют в качестве строительного материала: из них строят арки, колонны и другие элементы.

Фото: ИТАР-ТАСС

Выставка проходит в рамках 14 международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/Fiction. Она продлится до 10 декабря.

Между тем книжные павильоны начинают появляться в Москве. Так, летом 2012 года был объявлен конкурс на павильоны для книг – "Гоголь-модули". Конкурсанты должны были создать объект, который летом используется как торговая точка, а после функционирует как парковая мебель – лавочка или беседка. В конкурсе победила мастерская RueTemple.

Фото: Софья Кондрашина

В парке "Музеон" появилось несколько деревянных павильонов для книг, выполненных по проекту команды. С одной стороны павильона находится книжный шкаф, в котором лежат в свободном доступе книги, а с другой – пирамидка-лесенка.