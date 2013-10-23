Роль рисунка в работе архитектора

Фото: ИТАР-ТАСС

Рисунок, по мнению архитектора Сергея Кузнецова, не только помогает формировать архитектурное мышление, но и является, по сути, главным способом его совершенствования. Узнать подробнее о роли рисунка в работе архитектора можно 24 октября на лекции "Архитектурный рисунок и его роль в работе архитектора". Онлайн-трансляцию занятия, которое пройдет в Центральном дома архитектора, проведет сетевое издание M24.ru.

Сергей Кузнецов не только рисует сам и коллекционирует архитектурные рисунки, но также старается популяризировать этот вид графического искусства. По его мнению, именно рисунок позволяет архитектору научиться чувствовать пространство, использовать широкий диапазон выразительных средств, а также оценивать пропорции культурных памятников и объектов современной архитектуры.

Проектируя собственное здание, с помощью эскизов можно "нащупать" эмоциональную выразительность будущего сооружения, найти гармоничные пропорции, понять, нужны ли "детищу" какие-нибудь дополнительные декоративные элементы.

