Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 ноября 2012, 10:36

Культура

В центре Москвы сохранят семь конструктивистских кварталов

Фото: ИТАР-ТАСС

Комиссия по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия, так называемая "сносная комиссия", приняла решение сохранить семь жилых кварталов в центре Москвы, построенных в стиле конструктивизма.

Речь идет о сохранении кварталов на Дубровке, Усачевке, на Нижней Пресне, в районе Абельмановской заставы и улицы Погодинская, а также квартала "Замоскворецкий рабочий" и квартала № 992 в поселке Русаковская.

"При этом комиссия поддержала решение рабочей группы о сносе квартала № 998 в поселке Русаковская по причине плохого технического состояния зданий", – сообщает пресс-служба правительства Москвы.

В Москве находятся 26 поселков, построенных в стиле конструктивизма в 1920–1930 годы.

Ссылки по теме


архитектура правительство Москвы авангард конструктивизм поселки культурное наследие городское управление

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика