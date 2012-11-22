В центре Москвы сохранят семь конструктивистских кварталов

Фото: ИТАР-ТАСС

Комиссия по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия, так называемая "сносная комиссия", приняла решение сохранить семь жилых кварталов в центре Москвы, построенных в стиле конструктивизма.

Речь идет о сохранении кварталов на Дубровке, Усачевке, на Нижней Пресне, в районе Абельмановской заставы и улицы Погодинская, а также квартала "Замоскворецкий рабочий" и квартала № 992 в поселке Русаковская.

"При этом комиссия поддержала решение рабочей группы о сносе квартала № 998 в поселке Русаковская по причине плохого технического состояния зданий", – сообщает пресс-служба правительства Москвы.

В Москве находятся 26 поселков, построенных в стиле конструктивизма в 1920–1930 годы.