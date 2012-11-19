Фото: ИТАР-ТАСС

Еще два памятника архитектуры сданы по программе льготной аренды "1 рубль за метр". С молотка ушли "Городская усадьба купца М.Н. Гусева" и "Городская усадьба Чернцовой-Варгиных-Барановых".

"В аукционе приняло участие 23 компании. В ходе аукциона сделано 1295 шагов", – сообщает пресс-служба департамента имущества Москвы.

Выявленный объект культурного наследия "Городская усадьба купца М.Н.Гусева" ушла с молотка за 84 тысячи рублей за один квадратный метр, что намного превысило начальную цену лота – 7,2 тысячи рублей. На лот претендовало 10 участников. Победитель аукциона – ООО "ИнжГеоСтрой".

"Городская усадьба купца М.Н.Гусева" была построена в 1-ой половине XIX века. Она находится на улице Большая Полянка, дом 65/74, строение 3.

Второй памятник – объект культурного наследия регионального значения "Городская усадьба Чернцовой-Варгиных-Барановых" – арендовало ООО "СЗМК" (группа "БАМО") за 50 тысяч рублей за квадратный метр в год. Начальная цена лота – 3,3 тысячи рублей за один квадратный метр в год. На лот претендовало 13 участников.

Здание построено в XVIII-XIX веках. В нем в 1850-х годах бывал Лев Толстой. Усадьба расположена на улице Пятницкой, дом 14, строение 13.

Планируется, что здания будут использоваться в административных, образовательных или культурно-просветительских целях.

Ранее по итогам проведения двух аукционов заключено пять договоров с инвесторами, согласно которым сданы в аренду по программе "1 рубль за квадратный метр в год" городская усадьба Морозовых, жилой дом Н.П. Баулина, городская усадьба архитектора Константина Буссе в Подсосенском переулке, усадьба Колесникова-Шаргиных-Сапатиной и дом крестьянина Сысоева ("дом с кариатидами"). Торги показали высокий интерес инвесторов к участию в программе льготной аренды памятников – в среднем стартовая цена лотов была превышена в 4,3 раза.

Напомним, в январе 2012 года правительство Москвы утвердило положение о предоставлении в аренду объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, по льготной цене в 1 рубль за квадратный метр в год. "Льготная" стоимость найма начинает действовать после проведения реставрации объекта. Договор аренды заключается на 49 лет.