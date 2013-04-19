Каким быть парку в Зарядье

19 апреля стартовал открытый международный конкурс на разработку архитектурной концепции парка в Зарядье, который появится на месте снесенной гостиницы "Россия" возле Кремля. Работы по созданию парка планируется начать уже в этом году, сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он отметил, что строительство парка может продлиться около трех лет, а его возведение будет исчисляться миллиардами рублей.

Вид на Храм Василия Блаженного и Спасскую башню через площадку "Зарядье" на территории бывшей гостиницы "Россия". Фото: ИТАР-ТАСС

Кузнецов отметил, что на территории Зарядья появится современный парк площадью 10 гектаров с развитой инфраструктурой, открытый для посетителей круглый год. Парк будет выходить на набережную, а на противоположной стороне Москвы-реки создадут пристань.

Планируется, что в парке откроются музеи, в которых можно будет узнать об истории Зарядья. По мысли главного архитектора, Кремль, "Китай-город" и новый парк "Зарядье" станут центром общественной жизни города и любимым местом отдыха жителей и гостей мегаполиса.

"Есть четкое понимание, что должна быть парковая зона, никакого строительства, кроме уже существующего, не будет. Это историческое место и не хотелось бы его потерять как центр Москвы", – сказал член экспертно-консультативного общественного совета при главном архитекторе Москвы Роман Цеханский.

По его мнению, на территории Зарядья можно воссоздать исторические переулки, а также часть Китайгородской стены, которая помогла бы оградить парк от городского шума и суеты.

Фото: Москомархитектура

Конкурс на разработку архитектурной концепции парка будет проходить в два этапа. На первом (14-17 июня) - будут отобраны шесть команд для участия в конкурсе. На втором этапе команды предложат свои концепции развития парка, оценив которые, жюри определит победителя конкурса и финалистов (1-12 ноября).

В состав жюри входят главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, вице-мэр Барселоны Антони Вивес-и-Томас, исполнительный директор Притцкеровской премии Марта Торн, ландшафтный архитектор, руководитель бюро PWP Landscape Architecture Питер Уокер, эксперт в области городской социологии, председатель жюри Audi Urban Future Summit Саския Сассен и другие.

Это будет уже второй конкурс концепций развития парка. Год назад состоялся "народный" конкурс на разработку идей Зарядья – в нем мог поучаствовать любой желающий. На конкурс было представлено более ста проектов из Москвы, регионов России и из-за рубежа. Жюри в ходе конкурса не смогло выделить победителя конкурса, зато отобрало 30 лучших проектов.

Фото: ИТАР-ТАСС

Участники "народного" конкурса предлагали создать классический парк с планировкой дорожек, воспроизводящей схему старых улиц, восстановить Китайгородскую стену и отдельные утраченные храмы. Были и нестандартные решения. Так, архитекторы предложили построить на территории Зарядья башню Татлина, огромный концертный зал в форме розы, а также киноконцертный зал и несколько кафе в виде пасхальных яиц.

На основе этого конкурса было составлено техническое задание для второго профессионального конкурса, который стартует 19 апреля. В нем предлагается отказаться от высотных, крупномасштабных зданий и сооружений на территории Зарядья, а также от больших открытых площадей и от атрибутов "парадного" стиля. Архитекторам рекомендуется использовать подземное пространство и по возможности уменьшить наземное строительство.

Фото: ИТАР-ТАСС

Напомним, гостиница "Россия" была построена в 1967 году по проекту советского архитектора Дмитрия Чечулина. В начале 2000-х годов на этом месте планировалось построить многофункциональный гостинично-офисный комплекс. Распоряжение о сносе гостиницы было подписано тогдашним мэром города Юрием Лужковым в 2004 году, демонтаж начался в 2006 году.

Через год была одобрена концепция, предложенная известным британским архитектором Норманом Фостером совместно с институтом "Моспроект-2". Коллектив предложил построить отели, три концертных зала и три музейных здания. Под землей планировалось организовать торговую площадь и паркинги. Но этот проект так и не был реализован из-за финансового кризиса 2008 года.

В 2011 году высказывалась идея построить на месте гостиницы Парламентский центр, а в январе 2012 года Владимир Путин предложил создать на месте гостиницы парк.

Фото: ИТАР-ТАСС

Софья Кондрашина