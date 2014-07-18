Музей архитектуры хотел бы видеть Мавзолей своим филиалом

Фото: m24.ru/Александра Мудрац

Мавзолей мог бы стать филиалом Музея архитектуры им. Щусева при условии захоронения тела Ленина. Такой идеей поделилась с журналистами директор музея Ирина Коробьина.

«Я думаю, что рано или поздно тело Ленина будет предано земле. Тогда, на мой взгляд, мавзолей мог бы стать филиалом музея архитектуры. Ведь было три мавзолея, два деревянных и один, который знаем мы все. И мне кажется, что Алексей Щусев его проектировал как некое музейное пространство одного объекта. Там умно организовано пространство для показа тела вождя», – сообщила Ирина Коробьина на пресс-конференции в пятницу.

Кроме того, Ирина Коробьина отметила выросший интерес столичной публики к архитектуре. По ее данным, посещаемость музея за два года увеличилась в пять раз, хотя сотрудники еще не занимались пиар-акциями.

«Мне кажется, что Алексей Щусев задумывал этот музей как народный музей. Он чрезвычайно важен для всех людей. От уровня архитектурной культуры зависит уровень культуры вообще», – сказала директор учреждения и добавила, что масштабами своей коллекции музей сравним только с Лувром.

Хотя посетителей в музее стало больше, им пока недоступны все музейные сокровища. В фондах есть уникальные макеты, которые сейчас негде выставлять. Например, модель Большого Кремлевского дворца, созданная во времена Екатерины Великой. Для демонстрации макета длиной 18 метров и шириной порядка 12 метров нужен специальный павильон. Пока помещения нет, публика не сможет оценить инновационный проект Василия Баженова, предлагавшего опоясать кремлевский холм Большим Кремлевским дворцом, создав систему общественных пространств-форумов. Кстати, по легенде модель изготовлена из дерева разобранного Коломенского дворца.