Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Новости культурного мира

18 июля 2014, 15:20

Музей архитектуры хотел бы видеть Мавзолей своим филиалом

архитектура музеи

Фото: m24.ru/Александра Мудрац

Мавзолей мог бы стать филиалом Музея архитектуры им. Щусева при условии захоронения тела Ленина. Такой идеей поделилась с журналистами директор музея Ирина Коробьина.

«Я думаю, что рано или поздно тело Ленина будет предано земле. Тогда, на мой взгляд, мавзолей мог бы стать филиалом музея архитектуры. Ведь было три мавзолея, два деревянных и один, который знаем мы все. И мне кажется, что Алексей Щусев его проектировал как некое музейное пространство одного объекта. Там умно организовано пространство для показа тела вождя», – сообщила Ирина Коробьина на пресс-конференции в пятницу.

Ссылки по теме

Кроме того, Ирина Коробьина отметила выросший интерес столичной публики к архитектуре. По ее данным, посещаемость музея за два года увеличилась в пять раз, хотя сотрудники еще не занимались пиар-акциями.

«Мне кажется, что Алексей Щусев задумывал этот музей как народный музей. Он чрезвычайно важен для всех людей. От уровня архитектурной культуры зависит уровень культуры вообще», – сказала директор учреждения и добавила, что масштабами своей коллекции музей сравним только с Лувром.

Хотя посетителей в музее стало больше, им пока недоступны все музейные сокровища. В фондах есть уникальные макеты, которые сейчас негде выставлять. Например, модель Большого Кремлевского дворца, созданная во времена Екатерины Великой. Для демонстрации макета длиной 18 метров и шириной порядка 12 метров нужен специальный павильон. Пока помещения нет, публика не сможет оценить инновационный проект Василия Баженова, предлагавшего опоясать кремлевский холм Большим Кремлевским дворцом, создав систему общественных пространств-форумов. Кстати, по легенде модель изготовлена из дерева разобранного Коломенского дворца.

Музей архитектуры имени Щусева

Музей архитектуры впервые появился в Москве 1 января 1934 года как подразделение созданной тогда же Академии архитектуры СССР. Год спустя музею передали территорию и постройки Донского монастыря. Этот музей предназначался для специалистов в области архитектуры. В 1945 году по инициативе архитектора Алексея Щусева был создан Республиканский музей русской архитектуры в усадьбе Талызиных (дом 5/25 на улице Воздвиженке), предназначенный уже для широкой публики. В 1964 году оба музея объединили в один комплекс.В 1991 году, после возвращения Донского монастыря православной церкви, все фонды музея были перевезены в здание на Воздвиженке.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать