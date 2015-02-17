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17 февраля, 15:42

Лекция по архитектуре онлайн: Айрат Багаутдинов о сталинских высотках

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов.

19 февраля в книжном магазине "Гиперион" историк инженерии и автор блога "Москва глазами инженера" Айрат Багаутдинов прочитает лекцию "Сталинские высотки. Легенды и правда об их строительстве".

Слушатели узнают о том, как строятся небоскребы, и услышат удивительную историю о высотке на Красных воротах, которая строилась под углом, а потом вдруг встала на место. Также Айрат Багаутдинов выскажет предположение о том, какой могла стать Москва, если бы был построен Дворец Советов.

Чтобы узнать об этом и многом другом, смотрите прямую трансляцию мероприятия на этой странице в 19.30.

  • Когда смотреть: 19 февраля, 19.30.
  • Что: лекция о сталинских высотках
  • Кто: Айрат Багаутдинов
  • Кому смотреть: начинающим архитекторам и тем, кто интересуется историей столицы
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