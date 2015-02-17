Лекция по архитектуре онлайн: Айрат Багаутдинов о сталинских высотках

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов.

19 февраля в книжном магазине "Гиперион" историк инженерии и автор блога "Москва глазами инженера" Айрат Багаутдинов прочитает лекцию "Сталинские высотки. Легенды и правда об их строительстве".

Слушатели узнают о том, как строятся небоскребы, и услышат удивительную историю о высотке на Красных воротах, которая строилась под углом, а потом вдруг встала на место. Также Айрат Багаутдинов выскажет предположение о том, какой могла стать Москва, если бы был построен Дворец Советов.

Чтобы узнать об этом и многом другом, смотрите прямую трансляцию мероприятия на этой странице в 19.30.