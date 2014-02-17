Форма поиска по сайту

17 февраля 2014, 15:39

Фасад здания "Лукойла" на Сретенском бульваре изменят

Фото: mka.mos.ru

Городские власти планируют в ближайшее время провести конкурс на разработку нового архитектурного облика здания нефтяной компании "Лукойл" на Сретенском бульваре. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

В жюри конкурса может принять участие Феликс Новиков, по проекту которого начиналось строительство здания в 80-е годы. Его кандидатуру предложил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Как уточняется, ранее архитекторами уже была разработана архитектурная концепция по отделки фасадов, предполагавшая надстройку над центральной башней здания. Но тогда ее не одобрил главный архитектор города.

