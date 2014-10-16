Усадьбу купца Сидора Шибаева на Новой Басманной отреставрируют

Фото: Wikimedia.org/Trykin
Историческую усадьбу фабриканта Сидора Шибаева на Новой Басманной улице отреставрируют, сообщает в четверг пресс-служба департамента по конкурентной политике.
Планируется воссоздать внутренние интерьеры усадьбы, отремонтировать системы электроснабжения и водоотведения, охранной сигнализации и видеонаблюдения, а также провести гидроизоляцию наружных стен фундамента.
На реставрационные работы выделят порядка 90 миллионов рублей. Аукцион, в ходе которого определят подрядчика, пройдет 14 ноября. Как ожидается, реставрация усадьбы продлится 4 месяца.
Городская усадьба Сидора ШибаеваГородская усадьба Шибаева была построена в 1772 году. В начале XIX века дом принадлежал Марфе Кротковой, владелице подмосковного села Молоди. Позже, в 1870 годах, усадьбу приобрел известный фабрикант и нефтепромышленник, купец первой гильдии Сидор Шибаев. При нем усадьба была перестроена, главный фасад получил новое декоративное оформление с элементами псевдорусского стиля.
После смерти вдовы Шибаева на рубеже XIX-XX веков в доме разместилось городское отделение расположенной рядом Басманной больницы. В советские годы здание использовалось в административных целях.
Усадьба Шибаева является памятником истории и культуры регионального значения и входит в список объектов культурного наследия столицы.
Напомним, сейчас на реставрации находятся 157 объектов культурного наследия Москвы. Среди них - колокольня Заиконоспасского монастыря, в котором в конце XVII века была открыта Славяно-греко-латинская академия, первое высшее учебное заведение в России.
С начала 2014 года в столице уже восстановили 40 объектов культурного наследия.
Сайты по теме