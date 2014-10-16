Усадьбу купца Сидора Шибаева на Новой Басманной отреставрируют

Историческую усадьбу фабриканта Сидора Шибаева на Новой Басманной улице отреставрируют, сообщает в четверг пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Планируется воссоздать внутренние интерьеры усадьбы, отремонтировать системы электроснабжения и водоотведения, охранной сигнализации и видеонаблюдения, а также провести гидроизоляцию наружных стен фундамента.

На реставрационные работы выделят порядка 90 миллионов рублей. Аукцион, в ходе которого определят подрядчика, пройдет 14 ноября. Как ожидается, реставрация усадьбы продлится 4 месяца.

Городская усадьба Сидора Шибаева

Городская усадьба Шибаева была построена в 1772 году. В начале XIX века дом принадлежал Марфе Кротковой, владелице подмосковного села Молоди. Позже, в 1870 годах, усадьбу приобрел известный фабрикант и нефтепромышленник, купец первой гильдии Сидор Шибаев. При нем усадьба была перестроена, главный фасад получил новое декоративное оформление с элементами псевдорусского стиля.

После смерти вдовы Шибаева на рубеже XIX-XX веков в доме разместилось городское отделение расположенной рядом Басманной больницы. В советские годы здание использовалось в административных целях.

Усадьба Шибаева является памятником истории и культуры регионального значения и входит в список объектов культурного наследия столицы.

