Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

16 августа 2012, 19:59

Мэрия выделит 7 млн рублей на новые архитектурные нормы

архитектура строительство власть

ИТАР-ТАСС

Столичная мэрия выделит около 7 миллионов рублей за подготовку новых архитектурных норм, сообщает источник в департаменте градостроительной политики. Эксперты считают, что нормы должны запретить строительство подземных гаражей в центре Москвы, определить допустимые габариты зданий, а также ввести регламент по поддержанию зданий в ухоженном виде.

"Фасад здания должен быть не шире 2–3 окон, подобный запрет действует в исторических городах Европы, в том числе в Чехии", — рассказала газете "Известия" заслуженный архитектор России Зоя Харитонова. Она считает, что также стоит запретить строительство подземных гаражей в центре Москвы, так как котлованы глубиной 10–20 м могут стать причиной провалов и подтапливания.

За разработку регламента по поддержанию зданий и их фасадов в ухоженном виде выступает главный архитектор Центра историко-градостроительных исследований Борис Пастернак.

Руководитель проектной мастерской в структуре "Моспроекта-5" Сергей Ткаченко считает, что новые ограничения строительства не нужны. А Президент Национального объединения проектировщиков Михаил Посохин задается вопросом, кто будет разрабатывать новые архитектурные нормы и решать, какие меры необходимы для улучшения облика Москвы.

Новые архитектурные нормы станут своего рода продолжением отраслевой схемы ограничения высотности зданий в Москве. Напомним, столичные власти 7 августа ограничили высоту застройки на территории "старой" Москвы 75 метрами. До этого максимальная высота застройки составляла 100 метров.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать