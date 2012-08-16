Мэрия выделит 7 млн рублей на новые архитектурные нормы

ИТАР-ТАСС

Столичная мэрия выделит около 7 миллионов рублей за подготовку новых архитектурных норм, сообщает источник в департаменте градостроительной политики. Эксперты считают, что нормы должны запретить строительство подземных гаражей в центре Москвы, определить допустимые габариты зданий, а также ввести регламент по поддержанию зданий в ухоженном виде.

"Фасад здания должен быть не шире 2–3 окон, подобный запрет действует в исторических городах Европы, в том числе в Чехии", — рассказала газете "Известия" заслуженный архитектор России Зоя Харитонова. Она считает, что также стоит запретить строительство подземных гаражей в центре Москвы, так как котлованы глубиной 10–20 м могут стать причиной провалов и подтапливания.



За разработку регламента по поддержанию зданий и их фасадов в ухоженном виде выступает главный архитектор Центра историко-градостроительных исследований Борис Пастернак.

Руководитель проектной мастерской в структуре "Моспроекта-5" Сергей Ткаченко считает, что новые ограничения строительства не нужны. А Президент Национального объединения проектировщиков Михаил Посохин задается вопросом, кто будет разрабатывать новые архитектурные нормы и решать, какие меры необходимы для улучшения облика Москвы.

Новые архитектурные нормы станут своего рода продолжением отраслевой схемы ограничения высотности зданий в Москве. Напомним, столичные власти 7 августа ограничили высоту застройки на территории "старой" Москвы 75 метрами. До этого максимальная высота застройки составляла 100 метров.