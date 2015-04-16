Торговый комплекс на востоке столице оформят в стиле абстракционизма

Фото: archsovet.msk.ru

Строящийся на востоке Москвы торговый центр оформят в стиле картин голландского живописца Пита Мондриана, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

Торговый центр строят по адресу: улица Саянская, владение 7Б. Рядом с ним будет создана парковка.



В Москомархитектуре отметили, что архитекторы, выбирая оформление, обратились к идеям конструктивизма и авангардной живописи 1920-х годов. Они сочли, что это лучший способ превратить в гигантский рекламный объект небольшое по размерам строение.

Фасады выкрасят в красный, желтый, синий, белый, черный – цвета наиболее известных картин Мондриана. Сочетание цветов и чередование разноуровневых плоскостей внесет динамизм в конструкцию.

Отметим, что в духе творчества Пита Мондриана, одного из основоположников абстракционизма, будет оформлена станция "Румянцево" Сокольнической ветки метро, открытие которой планируется в этом году.

В Москве немало объектов с нетрадиционными архитектурными решениями. Одно из наиболее выразительных по своей форме зданий находится на улице Машкова, оно примыкает к дому под номером 1. Объект в виде яйца известен как Дом Фаберже, или просто "дом-яйцо". Автор проекта – архитектор Сергей Ткаченко – первоначально задумывал возвести здание такой формы в Вифлееме, причем в качестве родильного дома.

Интересной формой обладает строение на Ходынском поле, известное как "дом-парус" или "дом-капля".

В список самых странных домов Москвы стоит, пожалуй, добавить "дом-телевизор" на Мясницкой, 35, "дом-теремок" в 1-м Хвостовом переулке, 5 , и "дом-корабль" на Большой Тульской улице, 2.