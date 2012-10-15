"МН": советское панно на Большой Полянке освободят от рекламы

Фото: ИТАР-ТАСС

Судьба советского панно, которое скрывается под рекламным баннером на стене дома на Большой Полянке, решится 1 июля 2013 года. В этот срок закончатся все контракты с операторами наружной рекламы, и конструкции будут сняты со всех зданий.

В настоящее время на стене дома №60/2 на Большой Полянке под рекламным щитом расположена композиция из керамической плитки: надпись "Мы строим коммунизм" и изображение трех рабочих. Само здание находится в аварийном состоянии, в нем никто не живет, пишут "Московские новости".

Советское панно вызывает интерес у краеведов и искусствоведов. По словам координатора движения "Архнадзор" Александра Фролова, оно появилось в 70-е годы XX века, а с 1990-х годов ее стали закрывать рекламой. По мнению Фролова, композицию надо сохранить, поскольку она представляет историческую ценность и передает дух эпохи.

Культуролог Сергей Тарабаров считает, что памятные знаки нельзя закрывать рекламными щитами. По его словам, несмотря на то, что композиция не представляет особой художественной ценности, убрать ее из города — все равно, что снять фотографии родственников со стены квартиры.

В 2013 году рекламу уберут, но что ждет советское панно, пока не известно. На месте дома городские власти хотели построить гостиницу, однако от этих планов отказались. В апреле дом на Большой Полянке был включен в реестр памятников истории и культуры как ценный градоформирующий объект.