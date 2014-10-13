В столице 80 исторических зданий готовятся к реставрации

В столице отреставрируют еще 80 исторических зданий, сообщает в понедельник пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

По словам руководителя департамента культурного наследия Александра Кибовского, сейчас на реставрации находятся 157 объектов культурного наследия Москвы. Среди них - колокольня Заиконоспасского монастыря - одного из исторических центров русского просвещения.

Заиконоспасский монастырь Действующий православный мужской монастырь, расположенный на Никольской улице. В конце XVII века в монастыре открылась Славяно-греко-латинская академия, ставшая первым высшим учебным заведением в России. Действующий православный мужской монастырь, расположенный на Никольской улице. В конце XVII века в монастыре открылась Славяно-греко-латинская академия, ставшая первым высшим учебным заведением в России. Проект корпуса с колокольней в 1899-1900 годах создал архитектор Зиновий Иванов. В своей работе он повторил конструкцию колокольни Успенской церкви на Покровке, являвшейся ярким образцом московского барокко. В советское время верхний ярус колокольни разобрали. В 2009-2010 годах за счет внебюджетного финансирования воссоздали звонницу, однако реставрационные работы приостановили из-за нехватки средств. В июле 2014 года реставрация возобновилась. Завершить работы планируется к концу года.



Отметим, что с начала 2014 года в столице восстановили 40 объектов культурного наследия. В частности, реставрацию прошли:

церковь святого Климента Папы Римского;

ансамбль Рогожской старообрядческой слободы;

храм великомученика Никиты на Швивой горке;

городская усадьба Суворовых на Малой Никитской;

дом Куракина на Новой Басманной;

здание бывшего Центросоюза.

В прошлом году департамент культурного наследия отреставрировал 198 объектов, среди которых Золотоканительная фабрика на улице Станиславского. Расходы на реставрацию всех зданий составили около 17 миллиардов рублей. В этом году на реставрацию объектов культурного наследия выделили 7,8 миллиардов рублей.

Напомним, что около 30 объектов культурного наследия выставлены на аукцион по программе "1 рубль за 1 квадратный метр". Программу, направленную на привлечение к реставрации владельцев и арендаторов исторических построек, начали применять в 2013 году.

Стоимость аренды некоторых исторических объектов власти оценили в рубль за квадратный метр. При этом съемщиков обязали за свой счет проводить восстановительные работы. По условиям программы, в случае невыполнения условий договора ставка пересчитывается в менее выгодную для арендатора сторону.