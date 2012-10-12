"Известия": постройки вблизи подмосковных памятников снесут

Архангельское. Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство культуры России решило защитить от застройки подмосковные памятники, такие как Бородинское поле, усадьбу "Архангельское" и древний город Радонеж. Ведомство подготовило пакет поправок в законы "О государственном кадастре недвижимости" и "Об объектах культурного наследия народов РФ", которые сделают невозможными любые земельные сделки в границах памятников культуры.

Поправки позволят Кадастровой палате Московской области внести в реестр все культурные охранные зоны, границы которых не определены с помощью координат. Как только это произойдет, любые земельные сделки на участках будут невозможны без согласования с охранными органами. Изменения коснутся около сотни территорий вблизи культурных объектов в Подмосковье.

Директор нормативно-правового департамента Минкультуры Наталья Ромашова рассказала "Известиям", что некоторые муниципальные власти области пользовались "пробелом" в законодательстве и выдавали разрешения на строительство вблизи памятников. Местные охранные органы планируют через суд добиваться остановки строительства или сноса уже возведенных построек на исторических территориях.

"В Подмосковье такие споры коснутся сотен объектов, не только коттеджей, но и промышленных построек, и жилых домов", – сказал президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. Потери инвесторов и владельцев уже возведенной недвижимости составят сотни миллионов рублей, полагает он.

Проект планируется внести в Госдуму до конца 2012 года.

