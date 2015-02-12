По московским меркам: 240 метров сталинского ампира

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Сталинские высотки - один из самых узнаваемых архитектурных символов Москвы. Их возведение началось в 1940-е годы. Изначально планировалось построить восемь зданий - они должны были символизировать 800-летие столицы, которое отмечалось в 1947 году.
Архитектурные приемы, применявшиеся при возведении высоток, были настолько оригинальны, что возник новый архитектурный термин - сталинский ампир. Для этого стиля характерны величественность и монументальность. Из восьми запланированных было построено только семь сооружений. В народе они получили прозвище "семь сестер".
Все семь высоток разом можно увидеть с Воробьевых гор. Здесь же находится и самая высокая из них - главное здание МГУ. Ее высота - 240 метров с учетом шпиля и чуть более 183 метров без него. Центральная часть здания возвышается на 32 этажа, его общая площадь составляет 640 тысяч квадратных метров.
Только на строительство стен центральной части ушло 40 миллионов кирпичей, а на все здание в целом - более 175 миллионов и около 50 тысяч тонн металлоконструкций. Закладка фундамента главного здания Московского государственного университета состоялась в 1949 году, а в 1953-м первые студенты приступили к занятиям.
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Здания, выполненные в стиле сталинского ампира, строились и за пределами Москвы. К ним относится, в частности, Академия наук в Риге, построенная в 1960 году. Южно-Уральский университет в Челябинске 1960 года постройки и здание гостиницы Crowne Plaza в Праге 1954 года созданы в том же стиле.
Самое высокое здание в стиле сталинского ампира - это Дворец культуры и науки в Варшаве, построенный в 1955 году. Высотка была спроектирована тем же архитектором, что и здание МГУ - Львом Рудневым, - и была подарена Польше Советским Союзом. Здание вытянулось на 230 метров, строительство 42 этажей заняло три года. В здании, общая площадь которого больше 123 тысяч квадратных метров, размещаются научные и учебные организации, театр, бутики и музей. В 1967 году здесь выступала всемирно известная группа Rolling Stones. На настоящий момент строение входит в десятку самых высоких зданий Евросоюза.