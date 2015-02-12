По московским меркам: 240 метров сталинского ампира

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Сталинские высотки - один из самых узнаваемых архитектурных символов Москвы. Их возведение началось в 1940-е годы. Изначально планировалось построить восемь зданий - они должны были символизировать 800-летие столицы, которое отмечалось в 1947 году.

"Москва гид": Каменные костры Москвы

Архитектурные приемы, применявшиеся при возведении высоток, были настолько оригинальны, что возник новый архитектурный термин - сталинский ампир. Для этого стиля характерны величественность и монументальность. Из восьми запланированных было построено только семь сооружений. В народе они получили прозвище "семь сестер".

"Большая Москва": Сталинские высотки

Все семь высоток разом можно увидеть с Воробьевых гор. Здесь же находится и самая высокая из них - главное здание МГУ. Ее высота - 240 метров с учетом шпиля и чуть более 183 метров без него. Центральная часть здания возвышается на 32 этажа, его общая площадь составляет 640 тысяч квадратных метров.

"Москва в цифрах": Как строилось главное здание МГУ

Только на строительство стен центральной части ушло 40 миллионов кирпичей, а на все здание в целом - более 175 миллионов и около 50 тысяч тонн металлоконструкций. Закладка фундамента главного здания Московского государственного университета состоялась в 1949 году, а в 1953-м первые студенты приступили к занятиям.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Здания, выполненные в стиле сталинского ампира, строились и за пределами Москвы. К ним относится, в частности, Академия наук в Риге, построенная в 1960 году. Южно-Уральский университет в Челябинске 1960 года постройки и здание гостиницы Crowne Plaza в Праге 1954 года созданы в том же стиле.

Самое высокое здание в стиле сталинского ампира - это Дворец культуры и науки в Варшаве, построенный в 1955 году. Высотка была спроектирована тем же архитектором, что и здание МГУ - Львом Рудневым, - и была подарена Польше Советским Союзом. Здание вытянулось на 230 метров, строительство 42 этажей заняло три года. В здании, общая площадь которого больше 123 тысяч квадратных метров, размещаются научные и учебные организации, театр, бутики и музей. В 1967 году здесь выступала всемирно известная группа Rolling Stones. На настоящий момент строение входит в десятку самых высоких зданий Евросоюза.