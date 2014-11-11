По московским меркам: Необычные дома Москвы

Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. На каком городском рынке закупались стрельцы? Какие пруды сохранились со Смутных времен? Какая из городских больниц самая крупная? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

Гуляя по столице, можно встретить немало странных и удивительных по своей форме домов. Здесь, пожалуй, сложно выделить абсолютного рекордсмена по причудливости, поэтому представим в этом обзоре самые любопытные варианты.

Одно из наиболее выразительных по своей форме зданий находится на улице Машкова, оно примыкает к дому под номером 1. Объект в виде яйца известен как Дом Фаберже, или просто "дом-яйцо". Автор проекта — архитектор Сергей Ткаченко — первоначально задумывал возвести здание такой формы в Вифлееме, причем в качестве родильного дома. Израильские власти замысел не поддержали, но идея прижилась в Москве. "Дом-яйцо" был построен в столице в начале 2000-х годов. Планировка дома общей площадью 342 квадратных метра предполагает размещение пяти комнат на трех этажах.

Интересной формой обладает строение на Ходынском поле, известное как "дом-парус", или "дом-капля". Эффектное 24-этажное здание по адресу улица Гризодубовой, дом 2, было спроектировано архитектором Борисом Уборевичем-Боровским. На первом этаже располагаются офисы, на этажах выше — жилые квартиры. Дом номер 19 в Брюсовом переулке примечателен каменными колоннами, которые венчают… кадки с деревьями! Интересно также, что здание возведено по принципу колодца и над замкнутым внутренним двориком установлена стеклянная крыша.

За ножки, которые стали опорой для здания, расположившегося по адресу улица Беговая, 34, его прозвали "домом-сороконожкой". Пространство под домом жильцы сегодня используют как парковку. В список самых странных домов Москвы стоит, пожалуй, добавить "дом-телевизор" на Мясницкой, 35, "дом-теремок" в 1-м Хвостовом переулке, 5 , и "дом-корабль" на Большой Тульской улице, 2.

Причудливые здания самых разных форм есть и во многих других городах и населенных пунктах мира. Так, водонапорная башня, действующая до 90-х годов XX века в бельгийской деревне Стиноккерзил, после реставрации стала домом для одной семьи. В Пенсильвании красуется "дом-ботинок", в мексиканском городе Наукальпан-де-Хуарес — "дом-раковина" для любителей подводного мира, а в голландском Роттердаме — "дом-кактус". Иногда архитекторов жилых домов вдохновляют известные мультфильмы: к примеру, в городе Малибу, на берегу Тихого океана, была возведена пещера Флинстоунов.