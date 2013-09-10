Москомархитектура объявит конкурс по благоустройству Москвы-реки

Фото: ИТАР-ТАСС

В ближайшее время Москомархитектура объявит новые архитектурные конкурсы.

Как заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в интервью Агентству архитектурных новостей, осенью будут объявлены конкурсы по проектированию двух станций метрополитена, а также площадки завода "Серп и Молот".

Кроме того, будет дан старт большому международному конкурсу по развитию архитектурной концепции Москвы-реки - Moscow Waterfront, "Водный фасад Москвы". По словам Кузнецова, в техническое задание конкурса войдут не только набережные, но и сама Москва-река - ее транспорт, а также прилегающая территория. Главный архитектор отметил, что из 220 километров береговой линии Москва-реки в городе суммарно освоено и по-настоящему доступно для людей только порядка 60 километров, а в результате полной реализации этой программы предусмотрено развитие 100 процентов прилегающей к реке территории.

Также Кузнецов сообщил, что уже объявлен крупный международный конкурс по развитию района Рублево-Архангельское, расположенного в Новой Москве. Здесь, среди прочего, планируется перейти от микрорайонной застройки к квартальной.