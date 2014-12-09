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Москва 24

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Культура

09 декабря 2014, 10:59

Лекция по культурному программированию городских акваторий от Поля Алезра

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Фото: m24.ru

В рамках культурно-образовательной программы Международного конкурса на разработку градостроительной концепции развития территорий, прилегающих к Москве-реке, в среду на Винзаводе пройдет лекция француза Поля Алезра.

Лектор является главой компании Avesta Group, которая занимается разработкой стратегий развития территорий. Руководство фирмы считает водные пространства ключевыми для развития современных городов. Так, в активе Avesta Group Марина Бэй в Сингапуре, "Титаник квартал" в Белфасте и другие проекты.

Проведение конкурса, итоги которого будут подведены на Московском урбанистическом форуме 11-14 декабря, имеет целью формирование концепции развития московских приречных пространств и превращение Москвы-реки в визитную карточку города. Системообразующими элементами должны стать культурные и художественные учреждения.

В этой связи выступление Поля Алезра как специалиста по "культурному программированию" особо актуально.

Смотрите прямую трансляцию выступления знаменитого француза на этой странице, начало в 19.00.

  • Когда: 10 декабря
  • Кто: Поль Алезра
  • Что: лекция о концептуальном использовании городской акватории
  • Кому смотреть: урбанистам, дизайнерам и архитекторам, а также всем, кто любит Москву и хочет заглянуть в ее будущее
Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро Трансляции на m24.ru: смотрите скоро

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